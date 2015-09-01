Китай перейшов від підтримки ринку до полювання на "шкідників"

Міністерство громадської безпеки Китаю притягнуло до відповідальності 197 осіб за звинуваченням у поширенні неправдивої інформації (в тому числі про недавні вибухи в Тяньцзіні), повідомляє РБК.

Зазначається, що в рамках облави на біржових "шкідників" правоохоронці закрили 165 акаунтів в Інтернеті, з яких поширювалися завідомо неправдиві чутки про стан фондового ринку. Деякі підозрюються в ринкових маніпуляціях та інсайдерської торгівлі.

"З середини червня за вказівкою "згори" інвестфонди з державною участю, держкомпанії та приватні брокерські фірми витратили на фондові інтервенції з метою стабілізації ринку загалом 1,3 трильйона юанів (200 мільярдів доларів). Незважаючи на безпрецедентну суму, індекс Шанхайської біржі Shanghai Composite впав на 38%, після того як 12 червня досяг максимуму в 5178 пунктів", - повідомляє видання.

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Китайські власті визнали, що спроба порятунку фондового ринку провалилася через те, що більшість ініціатив розкривалися публічно, а не трималися в секреті (інформація про вжиті заходи лише посилювала паніку), повідомила FT з посиланням на висновки присвяченого фондового ринку засідання в одному з наглядових органів країни.