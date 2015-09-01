Український фондовий ринок торгується різноспрямовано на відкритті торгів у вівторок

Український фондовий ринок у вівторок, 1 вересня, торгується різноспрямовано - індекс акцій UX за станом на 11:14 знизився на 0,31% - до 976,74 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Обсяг торгів становить 2,3 мільйона гривень, при цьому більшість операцій проводиться на строковому ринку.

Вранці з індексного списку Української біржі торгувалися акції Авдіївського коксохімічного заводу (зниження ціни на 4,45%), "Центренерго" (зниження ціни на 0,35%) і Крюковського вагонобудівного заводу (зниження ціни на 2,04%).

Індекс ПФТС зріс на 0,03% - до 330,83 пункту, загальний обсяг торгів склав 0,3 мільйона гривень.

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