Український фондовий ринок торгується різноспрямовано на відкритті торгів у вівторок
12:05, 01 вересня 2015Фондовий ринок
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Обсяг торгів становить 2,3 мільйона гривень, при цьому більшість операцій проводиться на строковому ринку.
Індекс акцій UX знизився на 0,31% - до 976,74 пункту / www.info-prom.com.ua
Український фондовий ринок у вівторок, 1 вересня, торгується різноспрямовано - індекс акцій UX за станом на 11:14 знизився на 0,31% - до 976,74 пункту, повідомляє сайт Української біржі.
Обсяг торгів становить 2,3 мільйона гривень, при цьому більшість операцій проводиться на строковому ринку.
Вранці з індексного списку Української біржі торгувалися акції Авдіївського коксохімічного заводу (зниження ціни на 4,45%), "Центренерго" (зниження ціни на 0,35%) і Крюковського вагонобудівного заводу (зниження ціни на 2,04%).
Індекс ПФТС зріс на 0,03% - до 330,83 пункту, загальний обсяг торгів склав 0,3 мільйона гривень.
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