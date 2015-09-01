Фондовий ринок РФ зупинився на годину через "нештатну ситуацію" на Московській біржі

Торги в секторі «Основний ринок» Московської біржі відновлено о 15:55 мск після майже годинної зупинки — торги були призупинені о 14:59 мск у зв'язку з «нештатною ситуацією», повідомляє РБК.

«Оперативно, до 15:35 мск, система була повернута в робочий стан і стала доступна для зняття заявок. Торги на інших ринках — валютному і терміновому — проходять в звичайному режимі», — йдеться в повідомленні біржі.

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Сектор «Основний ринок» Московської біржі включає в себе два великих ринки — ринок акцій і паїв (проводяться торги російськими та іноземними акціями, депозитарними розписками, інвестиційними паями) і ринок облігацій (проводяться торги ОФЗ, регіональними та муніципальними облігаціями, російськими корпоративними (у т. ч. біржовими) облігаціями, номінованими в рублях і іноземній валюті, корпоративними єврооблігаціями і суверенними єврооблігаціями РФ).

Капіталізація російського ринку акцій, обчислена на основі середньозважених цін на Московській біржі в секторі «Основний ринок», 31 серпня 2015 року становила 28,991 трлн рублів, збільшившись у порівнянні із закриттям попереднього торгового дня на 201,646 млрд руб., або на 0,7%.

12 серпня 2015 року призупинялися торги на терміновому ринку Московської біржі, поновлені приблизно через півгодини. Причиною збою була названа некоректна робота телекомунікаційного обладнання, яка призвела до проблем з отриманням ринкових даних клієнтами.

У кінці червня технічний збій був зафіксований в період з 12:28 до 12:32 мск також на терміновому ринку. Причиною НП Московська біржа назвала некоректну роботу одного з елементів мережевої інфраструктури.

До цього збій стався 15 червня. Тоді торги призупинилися о 20:02 мск, а поновилися більш ніж через дві години. Пізніше адміністрація біржі заявила, що проблеми були викликані різким зростанням волатильності, що призвели до некоректної передачі частини інформації.

На наступний день, 16 червня, стався збій у роботі валютної секції: деякий час клієнти не могли здійснювати операції з валютою через неправильне відображення котирувань.