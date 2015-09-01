Фондовий ринок США відкрився падінням услід за слабкими показниками з Китаю

Американські фондові індекси в перші години торгів вівторка знижуються на 1,8-2,1% на тлі побоювань за перспективи економіки Китаю, а також слабкої статистики зі США, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Індекс широкого ринку S&P 500 опускався на 2,13% - до 1930,21 пункту, індекс DJIA знизився на 2,17%, до 16165,05 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ втрачав 1,84%, досягаючи 4689,01 пункту. Падіння індексів прискорилося після публікації статистики в США - до цього їх зниження не перевищувало 2%.

Розчарували інвесторів дані з Китаю, де індекс ділової активності (PMI) у промисловості, за даними державного статистичного бюро, в серпні знизився до 49,7 пункту, що збіглося з прогнозом аналітиків і досягнуло мінімуму з серпня 2012 року. У липні індекс PMI становив 50 пунктів.

На цьому тлі до відкриття торгів Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) знову ввела "Правило 48", яке спрямоване на запобігання різким коливанням акцій на початку торгів.

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Після відкриття торгів американський Інститут управління поставками (Institute for Supply Management, ISM) повідомив, що індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США (ISM Manufacturing) у серпні знизився до 51,1% з липневих 52,7%. Дані виявилися гіршими за прогнози аналітиків, які очікували зниження індикатора до 52,6%.