Китайський фондовий ринок відкрився новим падінням

Ранкові торги на Шанхайській фондовій біржі відкрилися падінням індексу на 4,39% після публікації слабкої економічної статистики днем раніше, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index знизився на 4,39%, склавши 3027,68 пункту, шеньчженьський Shenzhen Composite Index знизився на 4,66% і склав 1628,18 пункту.

"Слабкі економічні дані та недовіра інвесторів разом чинять тиск на ринок і ведуть до його падіння", - вважає аналітик Zhengshang Securities Чжан Яньбин.

"Ринок зараз прагне вниз і цей тренд поки не можна зупинити", - наводить слова аналітика агентство Франс Прес.

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У вівторок Державне статистичне бюро Китаю опублікувало індекс ділової активності (PMI) в промисловості країни за серпень. Офіційне значення індексу в звітному місяці знизилося з 50 до 49,7 пункту, що збіглося з прогнозом аналітиків. При цьому індикатор досяг мінімуму з серпня 2012 року. У липні індекс PMI склав 50 пунктів. Значення вище 50 пунктів свідчить про зростання активності, нижче - про її спад.

Крім того, ділове видання Caixin спільно з дослідницькою організацією Markit повідомило, що остаточний показник індексу ділової активності PMI в промисловому секторі економіки Китаю в період з липня по серпень знизився найшвидшими темпами за останні 6,5 року, склавши 47,3 пункту. Індекс виявився нижчим за значення липня в 47,8 пункту, перевищивши попередню оцінку в 47,1 пункту.