Одеський припортовий продадуть не раніше січня-лютого 2016 року - Білоус

Продаж Одеського припортового заводу (ОПЗ), запланований на листопад-грудень поточного року, не відбудеться з об'єктивних причин, і тому буде перенесено на січень-лютий 2016 року, повідомив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус.

Він зазначив, що ключовою причиною відтермінування конкурсу стане ухвалення парламентом закону про скасування обов'язкового продажу 5%-го пакету акцій підприємства, а також оформлення всіх процедур організації конкурсу та пошуку радника з питань приватизації.

Водночас Білоус зазначив, що на поточний момент Фонд розглядає як кандидатів на місце радника з приватизації ОПЗ три європейські інвестиційні банки. Меморандум з одним із них – переможцем відбору – може бути підписано вже наступного тижня.

«Сьогодні-завтра ми збираємо тендерний комітет щодо ОПЗ. У фіналі у нас три банку, всі вони – європейські, великі інвестиційні банки. Зараз хочемо уточнити всі деталі. Наступного тижня підпишемо з ними мандат, - сказав Білоус. – Однак до кінця року ми не продамо ОПЗ. Все залежить від голосування в парламенті (щодо скасування продажу 5%-ного пакета акцій – УНІАН). Тільки-но буде скасовано цю норму, ми включимося в план. Якщо все буде добре, то кінець січня – початок лютого (пройде продаж ОПЗ - УНІАН)».

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Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку. У січні-червні поточного року Одеський припортовий завод одержав чистий прибуток у розмірі 151,953 млн грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 млн грн.

Завод було включено до переліку підприємств, що підлягають приватизації у поточному році. Разом з тим в уряді наголосили, що правила продажу ОПЗ та інших стратегічних об'єктів необхідно змінити і для цього прийняти низку законодавчих змін та залучити радника з питань приватизації.