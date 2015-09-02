Фонд держмайна хоче до кінця року продати кілька ТЕЦ, які "стали вже музеями"

Фонд державного майна планує до кінця року продати низку об'єктів енергетики, включаючи кілька ТЕЦ і пакети акцій обленерго, за винятком держхолдингу "Центренерго", повідомив журналістам голова ФДМУ Ігор Білоус.

"До кінця року ми, напевно, продамо ТЕЦ. Багато в чому вони 50-60-х років будівлі. Це вже музеї, за великим рахунком. Їх дійсно треба продавати. І тут головне, щоб інвестор виконував інвестзобов'язання, - сказав Білоус. - А от щодо "Центренерго" конкурс буде довшим. По-перше, у мене поки немає акцій "Центренерго". Але у мене є добре слово міністра, що вони допустять нас до підготовки (до приватизації "Центренерго"). Тому ми зараз закінчили переговори з USAID та ЄБРР, створимо велику команду з підготовки конкурсу. Все буде прозоро. І тут дуже важливо також скасувати норму в 5%".

Білоус також повідомив, що американські партнери, зокрема USAID, вже пообіцяли виділити Україні близько 5-7 мільйонів доларів технічної допомоги на організацію приватизаційних конкурсів, у першу чергу по об'єктах енергетики.

"Ми зараз почнемо готувати (до приватизації - УНІАН) всю енергетику. Американці пообіцяли 5-7 мільйонів доларів на підготовку конкурсів. Це дуже важливо, тому що такий об'єкт як "Центренерго", тільки його підготовка до конкурсу, може коштувати 1 мільйон доларів", - сказав Білоус.

Він звернув увагу, що інтерес до об'єктів енергетики України дуже високий.

"У нас за Тецами черга стоїть", - підкреслив глава ФДМУ.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна, як ключовий орган, який здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго". На вересень-грудень була запланована подальша приватизація Одеського припортового заводу та низки інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій "Миколаївобленерго", 70% акцій "Хмельницькобленерго", 50,9% акцій "Тернопільобленерго" і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій "Харківобленерго"; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ та 94,6% акцій Одеського припортового заводу; у грудні – 55,2% акцій "Запоріжжяобленерго". Крім того, на вересень запланована продаж 50% акцій компанії "Укрнафтопродукт", на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на жовтень – 95% акцій підприємства "Дніпрометробуд" і 50% акцій машинобудівного об'єднання "Оріон", а на грудень – 94,9% акцій підприємства "Сумихімпром".

Як відзначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може пройти вже в другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції. Одна з них вже пройшла в липні у Вашингтоні.