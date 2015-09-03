МВФ радить Китаю продовжувати реформи, незважаючи на обвал бірж

Різкий обвал на світових біржах у серпні не повинен налякати китайський уряд при продовженні реформування кредитно-грошової політики, йдеться в огляді Міжнародного валютного фонду (МВФ), присвяченого зустрічі міністрів фінансів і керівників Центробанків G20 в Анкарі (Туреччина), пише РИА Новости.

"Остання різка корекція ринку акцій не повинна позбавляти мужності (китайську — ред.) владу в частині продовження реформ, покликаних дати вільному ринку механізм, щоб той зміг відігравати вирішальну роль в економіці", — наголошується в повідомленні МВФ. Впровадження цього механізму є правильним кроком на шляху до плаваючого курсу китайської нацвалюти, підкреслюється в огляді.

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У середині серпня Народний банк КНР послідовно знизив на 1,9%, 1,62% і 1,1% довідковий курс юаня до долара. На тлі побоювань за перспективи економіки Китаю впав індекс Шанхайської біржі, також спостерігався обвал фондових ринків по всьому світу.

В огляді МВФ додається, що економіки, що розвиваються (Китай теж належить до них — ред.), так чи інакше, піддаються впливу негативних факторів: збройних конфліктів, падіння цін на нафту, корекції валют в країнах-партнерах.

Негативно на ВВП країн, що розвиваються, впливає рецесія в російській економіці з падінням ВВП у другому кварталі 2015 року на 4,6%. Скорочення ВВП у другій половині року триватиме через падіння цін на нафту і санкції, очікує МВФ. Інший депресивний ринок, який згадує МВФ, — Бразилія.