Нацкомісія в рамках очищення фондового ринку зупинила торги акціями 99 компаній
13:24, 03 вересня 2015Фондовий ринок
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НКЦПФР чистить вітчизняний фінансовий ринок від неякісних цінних паперів
REUTERS
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в рамках проведення політики очищення вітчизняного фінансового ринку від неякісних цінних паперів зупинила торги акціями в цілому 99 українських емітентів.
Про це повідомила прес-служба НКЦПФР.
«На сьогоднішній день НКЦПФР зупинила торги цінними паперами 99 вітчизняних підприємств», - сказано в повідомленні прес-служби.
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Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку станом на 13 серпня 2015 року зупинила торги паперами 91 українського емітента.
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