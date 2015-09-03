Нацкомісія в рамках очищення фондового ринку зупинила торги акціями 99 компаній

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в рамках проведення політики очищення вітчизняного фінансового ринку від неякісних цінних паперів зупинила торги акціями в цілому 99 українських емітентів.

Про це повідомила прес-служба НКЦПФР.

«На сьогоднішній день НКЦПФР зупинила торги цінними паперами 99 вітчизняних підприємств», - сказано в повідомленні прес-служби.

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Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку станом на 13 серпня 2015 року зупинила торги паперами 91 українського емітента.