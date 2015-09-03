ВР спростила перепідпорядкування держпідприємств у разі ліквідації органу, який ними управляє

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів за 226 необхідних.

Згідно з пояснювальною запискою, закон надає право державним реєстраторам вносити зміни в засновницькі документи державних підприємств і організацій, пов'язаних зі зміною органу, який ними управляє.

При цьому у разі припинення інших юридичних осіб, які володіють підприємствами або беруть участь у їх капіталі, внесення змін до їхніх засновницьких документів буде й надалі заборонено.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України може створити холдингову компанію для управління державними підприємствами або передати цю функцію спеціально створеному державному органу.

Остаточне рішення про форму централізованого управління буде прийнято після аналізу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, який має бути завершено до кінця вересня 2015 року.

Також Мінекономрозвитку має намір найближчим часом представити законодавчі ініціативи, спрямовані на пришвидшення процесу корпоратизації держкомпаній, спрощення бюрократичної процедури зміни їх керівництва, а також забезпечення повного розкриття фінансової і виробничої інформації.