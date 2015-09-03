Київ реструктуризує внутрішні облігації на 4,3 мільярда гривень

Депутати Київради затвердили умови реструктуризації боргу міста за внутрішніми облігаціями серій G і H, розміщених у 2012 і 2014 роках, на суму 4,29 мільярда гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні Київради 69 з 95 депутатів.

За словами голови постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Страннікова, який доповідав з цього питання, місто випустив в листопаді 2012 облігації серії G на 1,915 мільярда гривень; у вересні 2014 - серії H на 2,375 мільярда гривень. Виплата облігацій серії G була призначена на жовтень 2015 року, серії H - грудень 2015. Однак на пленарному засіданні Київради 30 липня депутатський корпус прийняв рішення про реструктуризацію цього боргу. Цим рішенням було продовжено погашення основної суми боргу (облігацій внутрішньої місцевої позики серій F, G, H) не менше чим на 360 днів.

Сьогодні ж депутатам пропонувалося прийняти умови реструктуризації.

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Як зазначив Странніков, згідно з ним, термін сплати основної суми боргу за облігаціями серії G – 19 грудня 2016 року (відсоткова ставка за користування залученими коштами – 15,25%), а серії H – 10 жовтня 2016 року (відсоткова ставка за користування залученими коштами – 15,2%).