Відтік з фондів, що інвестують у російські акції, за тиждень склав $145 мільйонів
10:49, 04 вересня 2015Фондовий ринок
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Тижнем раніше пішло 433,4 мільйона доларів.
REUTERS
Інвестори за тиждень з 27 серпня по 3 вересня вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 145 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Прайм з посиланням на аналітичний огляд Газпромбанку.
Видання зазначає, що основний відтік інвестицій припав на останній тиждень серпня, склавши 433,4 мільйона.
"Про це свідчать дані організації, яка відстежує надходження та відтік коштів до інвестиційних фондів та розподіл коштів - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)", - говориться в повідомленні.
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Виведення коштів триває 15 тиждень поспіль, з початку року відтік склав 1 мільярд доларів.
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