Мінфін США: Китай зрозумів необхідність відкритості кредитної політики
15:23, 05 вересня 2015Фондовий ринок
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Міністерство фінансів США заявляє, що Китай, судячи з усього, усвідомив необхідність зробити свою грошово-кредитну політику більш прозорою після напруги на фондовому ринку.
REUTERS
Таку заяву було зроблено за підсумками зустрічі глави мінфіну США Джека Лью і міністра фінансів Китаю Лоу Цзівея на полях економічного саміту G20 в Анкарі.
Читайте такожКитай перейшов від підтримки ринку до полювання на "шкідників"Джек Лью також закликав Китай не девальвувати національну валюту в спробі зробити експорт більш конкурентоспроможним.
Основна увага на саміті в Анкарі приділяється необхідності стимулювати зростанняі стабільність на фінансових ринках після падіння вартості акцій в Китаї і по всьому світу.
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