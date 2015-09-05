Мінфін США: Китай зрозумів необхідність відкритості кредитної політики

15:23, 05 вересня 2015
Фондовий ринок
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Міністерство фінансів США заявляє, що Китай, судячи з усього, усвідомив необхідність зробити свою грошово-кредитну політику більш прозорою після напруги на фондовому ринку.

REUTERS

Таку заяву було зроблено за підсумками зустрічі глави мінфіну США Джека Лью і міністра фінансів Китаю Лоу Цзівея на полях економічного саміту G20 в Анкарі.

Читайте такожКитай перейшов від підтримки ринку до полювання на "шкідників"Джек Лью також закликав Китай не девальвувати національну валюту в спробі зробити експорт більш конкурентоспроможним.

Основна увага на саміті в Анкарі приділяється необхідності стимулювати зростанняі стабільність на фінансових ринках після падіння вартості акцій в Китаї і по всьому світу.

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