Мінфін США: Китай зрозумів необхідність відкритості кредитної політики

Таку заяву було зроблено за підсумками зустрічі глави мінфіну США Джека Лью і міністра фінансів Китаю Лоу Цзівея на полях економічного саміту G20 в Анкарі.

Читайте такожКитай перейшов від підтримки ринку до полювання на "шкідників"Джек Лью також закликав Китай не девальвувати національну валюту в спробі зробити експорт більш конкурентоспроможним.

Основна увага на саміті в Анкарі приділяється необхідності стимулювати зростанняі стабільність на фінансових ринках після падіння вартості акцій в Китаї і по всьому світу.