Яценюк очікує виручити за Одеський припортовий більше $1 мільярда

Проведення прозорої приватизації має стати додатковим джерелом державного бюджету, в тому числі бюджету 2016 року, однак справедливу ціну виставлених на продаж державних активів має визначити ринок, включаючи ціну за Одеський припортовий завод, приватизація якого запланована на січень-лютий 2016 року.

Про це заявив в ході засідання Ради фінансової стабільності прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Наше завдання – зменшення витрат держбюджету 2016 року. Для цього необхідно і надалі проводити реформи держуправління та бюджетної сфери, – сказав Яценюк. – Додатковим джерелом доходів бюджету стане запуск приватизації, яку парламент вже близько року блокує. Але я сподіваюся, що нам вдасться знищити ще один анклав корупції – не тільки в органах держуправління, а й у держкомпаніях. Ми прийняли рішення залишити стратегічні підприємства в держвласності, все інше повинно бути продано на прозорих аукціонах – з обов'язковим соціальним пакетом для працівників та інвестиціями у виробництво. І продано не українським олігархам, як це було 20 років".

За словами Яценюка, з метою удосконалення підходів до приватизації були змінені умови приватизації Одеського припортового заводу.

"Ми разом із західними партнерами прийняли рішення про зміну приватизації ОПЗ. В інших обставинах наступний олігарх став би власником заводу. Але продаж повиннен бути прозорим з чесним ціноутворенням. І це при тому, що ми вважаємо, що 5% коштують близько 100 мільйонів доларів. Але ринок визначить, скільки коштує ОПЗ та інші об'єкти приватизації", – сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, продаж Одеського припортового заводу (ОПЗ) раніше планувалася на листопад-грудень поточного року. Однак, як зазначав голова Фонду держмайна Ігор Білоус, вона не відбудеться з об'єктивних причин, і тому буде перенесена на січень-лютий 2016 року. Він підкреслював, що ключовою причиною відстрочки конкурсу стане ухвалення парламентом закону про скасування обов'язкового продажу 5% пакету акцій підприємства, а також оформлення всіх процедур організації конкурсу та пошуку радника з питань приватизації.

Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. У січні-червні поточного року Одеський припортовий завод отримав чистий прибуток у розмірі 151,953 мільйона гривень, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 мільйона гривень.

Завод був включений до переліку підприємств, що підлягають приватизації протягом поточного року. Разом з тим в уряді наголосили, що правила продажу ОПЗ та інших стратегічних об'єктів необхідно змінити, і для цього прийняти низку законодавчих змін та залучити радника з питань приватизації.