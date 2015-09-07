Білоус розповів, коли і за скільки "пустять з молотка" "Центренерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) в рамках проведення масштабної приватизації планує виставити 78,29% акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" у другому кварталі 2016 року за прогнозованою ціною 300-400 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус.

"Центренерго" ми будемо продавати після опалювального сезону - це другий квартал наступного року... Зараз, коли завантажили блоки, можна говорити про 300-400 мільйонів (гривень від приватизації – УНІАН)", - сказав він.

При цьому голова Фонду зазначив, що якщо не буде проблем з подачею вугілля на підприємство, то "Центренерго" можна оцінити при продажу в 1 мільярд гривень.

"Коли починали говорити, оцінювали в 150-200 мільйонів, це супермало. Якщо не буде питань з подачею вугілля, в принципі, об'єкт мільярдний", - сказав Білоус.

Також при підготовці до приватизації "Центренерго" голова Фонду держмайна планує залучити радником Міжнародну фінансову корпорацію (International Finance Corporation, IFC).

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України досі не передало державний пакет акцій "Центренерго" Фонду державного майна для проведення приватизації.

При цьому раніше Білоус зазначив, що у нього є обіцянка міністра енергетики Володимира Демчишина допустити ФДМУ до підготовки до приватизації "Центренерго" без наявності пакета акцій.

Крім того, голова Фонду повідомив, що вартість підготовки до приватизації підприємства може коштувати близько 1 мільйона доларів.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська і Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" поставляє електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.

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