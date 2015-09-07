Фонд держмайна хоче виручити 20-30 мільярдів гривень від приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) в 2016 році планує виручити 20-30 мільярдів гривень від приватизації стратегічних об'єктів, зокрема таких, як Одеський припортовий завод та "Центренерго", повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус.

"Основну увагу я б хотів приділити тим підприємствам, які ми будемо продавати в 2016 році (зокрема, Одеський припортовий завод, "Центренерго" - УНІАН). Бюджетні надходження від "великої" приватизації повинні становити не менше 20-30 мільярдів гривень, що фактично буде компенсаторним елементом при проведенні податкової реформи", - сказав голова Фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2015 році не виконає план із наповнення бюджету від приватизації державних підприємств, яка мала пройти у вересні-грудні цього року. Білоус зазначив, що приватизацію ФДМУ переніс, оскільки необхідно провести зміни в законодавстві та методиці оцінки вартості держпідприємств.

При цьому голова Фонду повідомив, що ФДМУ планує отримати від продажу "Президент готелю" і ТЕЦ у 2015 році близько 1 мільярд гривень.