Китай витратив на підтримку фондового ринку $236 мільярдів

Уряд Китаю виділив 1,5 трильйона юанів (близько 236 мільярдів доларів) на спроби підтримати фондові ринки країни з моменту, як вони почали демонструвати нестабільність три місяці тому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на оцінки Goldman Sachs Group Inc.

Основний індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index з червня просів на 41%. Тільки за один день 24 серпня китайські біржі впали на 7-8% на тлі побоювань за перспективи економіки країни. На цьому тлі влада країни вжила ряд заходів для "підтримки" ринку. Наприклад, регулятор провів кілька раундів вливання ліквідності на фінансові ринки шляхом операцій семиденного зворотного РЕПО, пише Прайм.

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Згідно з підрахунками Goldman Sachs, тільки в серпні влада витратила на підтримку ринку близько 600 мільярдів юанів (94,2 мільярда доларів), що еквівалентно за величиною 9,2% вільно торгованих акцій на фондовому ринку Китаю. Аналітики намагаються оцінити адекватність і результативність цих дій.

"Я думаю, що реакція глобального ринку перебільшена. Я думаю, що Китай переживає цілком нормальний перехідний період від контрольованої державою системи до системи, орієнтованої на ринок", - зазначив голова Goldman Sachs в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Марк Швартц.