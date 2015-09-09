Голова міжнародного рейтингового агентства S&P пішов у відставку

Президент міжнародного рейтингового агентства Standard & Рoor's Ratings Services Нірадж Сахай (Neeraj Sahai) пішов у відставку, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз материнської компанії S&P - McGraw Hill Financial.

"Нірадж Сахай подав у відставку, щоб скористатися іншими можливостями", - наголошується у повідомленні.

Він був призначений на цю посаду в листопаді 2013 року, а обійняв посаду 6 січня 2014 року; до цього він очолював підрозділ Сitigroup за операціями з цінними паперами та обслуговування фондів.

Повідомляється, що виконуючим обов'язки президента Standard & Рoor's Ratings Services після відставки Ніраджа Сахая призначено виконуючого віце-президента департаменту по роботі з персоналом McGraw Hill Financial Джона Берісфорда (John Berisford).

"Крім виходу у відставку президента Standard & Рoor's Ratings Services компанія McGraw Hill Financial провела ще низку кадрових перестановок після успішної покупки компанії SNL Financial 1 вересня 2015 року", - підкреслюється в повідомленні.

Холдинг The McGraw-Hill Companies було створено 1917 року. До структури корпорації входить ряд підрозділів, які займаються видавничою діяльністю, телемовленням, наданням фінансових послуг. McGraw-Hill володіє одним з трьох найбільших світових рейтингових агентств - Standard&Рoor's, а також діловим виданням BusinessWeek та інформаційним агентством Platts.