S&P знизило рейтинг Бразилії до "сміттєвого" рівня

Агентство Standard & Poor's знизило суверенний кредитний рейтинг Бразилії до "сміттєвого".

Довгостроковий рейтинг країни, за версією американського агентства, що входить в "велику трійку", опустився з "BBB-" до "BB+", повідомляє Русская служба Би-би-си.

За словами представників S&P, рішення мотивовано політичною нестабільністю і зростаючим боргом, з яким владі країни важко впоратися.

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Рейтинг інвестиційного рівня агентство присвоїло Бразилії в квітні 2008 року, коли економіка країни зростала. Однак влітку цього року вона сповзла в рецесію.

Лівий уряд президента Ділми Руссеффа ввів заходи жорсткої економії, щоб уникнути пониження рейтингу.

S&P знизило рівень інвестиційної привабливості Бразилії раніше, ніж очікували аналітики.