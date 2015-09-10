Обсяг торгів на Московській біржі впав до мінімуму майже за 10 років

Обсяг торгів російськими акціями знизився до $1 млрд в день – таке було майже 10 років тому, підрахували аналітики «Сбербанк CIB» Кінгсмілл Бонд і Андрій Кузнєцов, пишуть "Ведомости".

Для порівняння: п'ять років тому середньоденний обсяг торгів був близько $5-6 млрд, зазначають вони.

Аналітики відштовхувалися від даних за останній календарний місяць. У аналітику потрапили торги паперами російських емітентів, обсяг яких переводили в долари за поточним курсом. У вибірку увійшли: торги глобальними і американськими депозитарними розписками (торгуються в Лондоні, Нью-Йорку і Гонконгу в доларах) та торги паперами на позабіржовому ринку. На торги паперами на Московській біржі припадає близько 43% загального обсягу, на розписки — 48%, позабіржовий ринок — 9%.

Аналітики Сбербанку зазначають, що обвал рубля практично не позначивя на обсягах торгів, а основних причин зниження обсягу торгів три: падіння ціни на російські папери, відхід інвесторів з російського ринку та зниження інвестиційної активності в тих інвесторів, які залишилися.

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При цьому на Московській біржі не згодні з аналітиками Сбербанку.

«Ми бачимо зростання активності інвесторів на ринку акцій Московської біржі в останні роки. Зокрема, у 2014 році середньоденна кількість угод з акціями зросла на 25% порівняно з 2013 роком, а за січень – серпень 2015 року – ще на 9% порівняно з минулим роком», — стверджують на Московській біржі.

Однак статистика говорить про зворотне: у другому кварталі 2015 року вторинні торги акціями, депозитарними розписками та паями становили 2,2 трлн руб., а в другому кварталі 2011 року – 4,3 трлн руб.