Після презентації новинок акції Apple впали майже на 2%

Акції компанії за підсумками торгів на Нью-Йоркській біржі залишилися в мінусі, передає РБК з посиланням на Reuters.

Зазначається, що з початком презентації акції Apple зросли, але після завершення торгової сесії вони подешевшали на 1,9%, до $110,15.

"Люди не люблять презентації Apple, тому що очікування високі, але вони ніколи себе не виправдовують", - заявив інвестиційний менеджер Firsthand Technology Opportunities Fund Кевін Лендіс.

При цьому дані аналітиків компанії BTIG свідчать, що за останні три роки в середньому акції Apple подешевшали на 0,4% в дні презентацій новинок компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 вересня в Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium відбулася презентація нових iPhone 6s і 6s plus. Вони отримали функції для селфі, спрощеного перегляду контенту, а також потужну фотокамеру.

Також iPhone 6s і iPhone 6s plus оснащені 5-мегапіксельною фронтальною камерою.