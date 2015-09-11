Корпоратизація "Укрпошти" стартує 11 листопада

Міністерство інфраструктури України почне процес реорганізації Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" в публічне акціонерне товариство з 11 листопада 2015 року.

"Міністерство інфраструктури України як уповноважений орган управління "Укрпошти" має видати 11 листопада наказ про перетворення підприємства на акціонерне товариство", - говориться в повідомленні прес-служби держпідприємства.

Згідно з повідомленням, метою корпоратизації є підвищення ефективності управління підприємством.

"Отримання нового юридичного статусу дозволить створити на підприємстві можливості для залучення стратегічних партнерів (інвесторів) і значних обсягів інвестицій у високотехнологічні проекти. Корпоратизація буде стимулювати "Укрпошту" постійно підвищувати свою конкурентоспроможність, а отже, і якість надання послуг", - цитує прес-служба в. о. гендиректора підприємства Ігоря Ткачука.

Як зазначають в "Укрпошті", процес корпоратизації підприємства має пройти в чотири етапи: підготовчий, інвентаризація, оцінка майна, яке буде включено до статутного капіталу, та завершальний.

"В "Укрпошті" зараз йде підготовчий етап, під час якого органи державної влади приймають відповідне рішення про перетворення і готують нормативні документи для забезпечення його виконання", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури та екологічної політики підтримав рішення провести реорганізацію "Укрпошти", яка передбачає створення публічного акціонерного товариства на базі підприємства.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав керівництво "Укрпошти" розробити програму реформи структури та повернення їй статусу провідного підприємства з надання поштових послуг в країні.

17 липня Кабмін розпорядився реорганізувати "Укрпошту" в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого будуть належати державі.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. "Укрпошта" надає понад 50 видів послуг у близько 12 тисячах відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 78 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, доставляє більше 83 мільйонів пенсій.