Регулятори США схвалили угоду: Nokia купить Alcatel-Lucent за 15,6 мільярда євро

Комітет з іноземних інвестицій США схвалив угоду з купівлі одним із найбільших в світі виробників телекомунікаційного обладнання, фінською Nokia, компанії Alcatel-Lucent за 15,6 мільярда євро, випливає з прес-релізу фінської компанії.

Раніше угоду схвалилов Міністерство юстиції США. В результаті дане схвалення стало останнім з тих, які необхідно було отримати компанії в США для завершення угоди, пише Прайм.

"Обидві компанії продовжать активно працювати з декількома регулюючими органами в необхідних юрисдикціях для отримання їхніх висновків як можна швидше", - йдеться в повідомленні. Також дана операція потребує схвалення акціонерів Nokia. Завершення операції очікується в першому півріччі 2016 року.

У квітні 2015 року Nokia і Alcatel-Lucent підписали меморандум про злиття. Акціонери Alcatel отримають премію у розмірі 28% від середньої вартості акції за останні три місяці і 0,55 акції об'єднаної компанії за один папір Alcatel. Об'єднана компанія буде називатися Nokia Corporation, частка Nokia в ній складе 66,5%, Alcatel - 33,5%. У липні операція дістала схвалення Єврокомісії.

Nokia - фінська транснаціональна компанія, виробник телекомунікаційного обладнання для мобільних, фіксованих, широкосмугових і IP-мереж, розробник картографічного сервісу here.com.

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Alcatel-Lucent - партнер сервіс-провайдерів, корпоративних замовників і державних структур у багатьох країнах світу з постачання рішень для надання кінцевим користувачам послуг передачі голосу, відео і даних. Штаб-квартира компанії, утвореної в 2006 році шляхом злиття телекомунікаційних гігантів Alcatel і Lucent Technologies, розташована в Парижі.