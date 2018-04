На фондовому ринку Китаю черговий обвал - індекс ChiNext впав на 7,5%

Котирування акцій китайських компаній знову йдуть вниз. За підсумками торгів 14 вересня 2015 року основний фондовий індекс Shanghai Composite знизився на 2,67%, що є найгіршим результатом з 25 серпня, коли він впав відразу на 7,63%, пише РБК.

Ще гіршу динаміку продемонстрував SZSE Component — основний індекс Шеньчженьської біржі, де торгуються акції більшості найбільших держкомпаній. За підсумками торгів 14 вересня 2015 року індекс, при розрахунку якого враховується вартість паперів 40 найбільш ліквідних і великих компаній на біржі, впав відразу на 6,65%. Цей результат виявився найгіршим з 25 серпня (мінус 7,02%).

Високотехнологічний індекс ChiNext, що відображає динаміку вартості акцій хай-тек компаній та інтернет-стартапів, за підсумками сьогоднішніх торгів впав відразу на 7,49%, що знову-таки стало найгіршим результатом за вересень.

З більш ніж тисячі компанії, чиї папери торгуються на шанхайській фондовій біржі, зростанням котирувань відзначилися сьогодні лише 73, серед яких виявилися Bank of China і Торгово-промисловий банк Китаю (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC). Фінансовий сектор взагалі був єдиним, де за підсумками сьогоднішніх торгів зафіксували приріст (1,52%). У той же час індекс, що відображає динаміку акцій IT-компаній, чиї папери торгуються на Шанхайській біржі, впав відразу на 6,85%.

За літо індекс Shanghai Composite впав щодо червневого максимуму на 39%, у тому числі на 20% за останні два тижні серпня. При цьому за три місяці китайський уряд витратив на підтримку фондового ринку 1,5 трлн юанів ($236 млрд). Тільки за серпень витрати становили майже 600 млрд юанів (більше $94 млрд).

Загальна сума витрачених коштів складає 9,2% від сукупної вартості акцій, що перебувають в Китаї у вільному обігу, написали аналітики Goldman Sachs у звіті, датованому понеділком, 7 вересня.

На тлі падіння фондового ринку Китай девальвував на 3% національну валюту. Щоб уберегти юань від подальшого падіння, центральному банку країни довелося продавати долари. З опублікованих у понеділок, 8 вересня, даних Народного банку Китаю випливає, що за серпень його міжнародні резерви скоротилися на рекордну величину — майже $94 млрд.