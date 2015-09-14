Депутатам пропонують схвалити корпоратизацію держкомпаній

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус на презентації книги шведського економіста, старшого наукового співробітника Інституту Петерсона Андерса Аслунда «Україна: що пішло не так і як це виправити».

«Законопроект про корпоратизацію держкомпаній поданий до Верховної Ради, і наступної середи ми будемо захищати його в комітеті (з питань економічної політики - УНІАН)», - сказав Абромавічус.

За словами міністра, в разі прийняття законопроекту парламентом у держкомпаніях буде створено незалежні ради директорів, підприємства підлягатимуть зовнішньому аудиту, а оцінка діяльності керівництва залежатиме від виробничих і фінансових показників керованих ними компаній.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України може створити холдингову компанію для управління державними підприємствами або передати цю функцію спеціально створеному державному органу.

Остаточне рішення про форму централізованого управління буде прийнято після аналізу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, який має бути завершений до кінця вересня 2015 року.

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Також Мінекономрозвитку має намір найближчим часом представити законодавчі ініціативи, спрямовані на прискорення процесу корпоратизації держкомпаній, спрощення бюрократичної процедури зміни їх керівництва, а також забезпечення повного розкриття фінансової та виробничої інформації.