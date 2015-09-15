Українська інвесткомпанія заплатить США $30 мільйонів штрафу

Про це повідомила прес-служба комісії.

«Комісія з цінних паперів і бірж оголосила, що українська Jaspen Capital Partners Limited та її генеральний директор Андрій Супранонок погодилися виплатити 30 млн дол. для врегулювання звинувачень щодо доходу від операцій на фондовому ринку – УНІАН) з використанням непублічної інформації і зламом корпоративних новинних порталів», - відзначили в прес-службі.

У комісії повідомили, що таке рішення має бути затверджене судом.

«Без визнання або заперечення звинувачень SEC Jaspen і Супранонок зобов'язалися повернути 30 млн дол. нібито незаконно отриманих ними доходів. Дана пропозиція підлягає затвердженню судом», - додали в комісії.

Також SEC повідомила, що, за її інформацією, Jaspen Capital Partners Limited і Супранонок за період з 2010 по 2014 рік з використанням непублічної інформації про компанії, яка була викрадена з новинних стрічок цих компаній, заробили близько 25 млн дол. від операцій з купівлі та продажу активів.

У Jaspen Capital Partners Limited поки що інформацію про угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США не коментують.

Як повідомляв УНІАН, Комісія з цінних паперів і бірж США в серпні подала позов за фактом шахрайства до ряду професійних учасників фондового ринку, серед яких, зокрема, українські інвесткомпанії Concorde Bermuda і Jaspen Capital Partners, а також Неля Дубова, Олександр Єременко, Владислав Халупський, Олександр Макаров, Андрій Супранонок, Іван Турчинов.

Згідно з позовом, комісія підозрює учасників фондового ринку у зламі серверів з непублічною інформацією, завдяки чому підозрюваним вдалося отримати незаконний прибуток у розмірі понад 100 млн дол.

Багато зі зламаних прес-релізів повідомляли про квартальні або річні показники фінансової діяльності компаній. З допомогою цієї інформації шахраї змогли отримати перевагу перед іншими учасниками ринку під час укладання контрактів на купівлю або продаж цінних паперів.