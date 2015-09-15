Яресько сказала, коли почнеться заміна єврооблігацій України на нові

Обмін єврооблігацій України на нові почнеться відразу після прийняття пакету законів щодо реструктуризації та їх підписання президентом – Яресько

Обмін єврооблігацій України на нові папери в рамках узгоджених з Комітетом кредиторів умов реструктуризації українських боргів почнеться відразу після прийняття Верховною Радою пакету законів щодо реструктуризації та їх підписання президентом України Петром Порошенком.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

За словами міністра, вона очікує прийняття парламентом відповідного пакету законів цього тижня, в четвер.