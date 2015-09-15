На фондовому ринку Китаю знову обвал

Другі протягом цього тижня торги на біржах Китаю знову закрилися зниженням котирувань, повідомляє РБК.

Основний фондовий індекс Shanghai Composite, який опускався протягом дня нижче 3000 пунктів, зупинився на позначці 3005 пунктів, що на 3,52% нижче рівня закриття вчорашніх торгів. Нагадаємо, що вчора індекс опустився ще на 2,67%, проте сьогоднішнє падіння виявилося найбільшим з кінця серпня.

Трохи уповільнилося зниження SZSE Component — основного індекса Шеньчженьської біржі, де торгуються акції найбільших держкомпаній. За підсумками торгів 15 вересня 2015 року індекс, під час розрахунку якого враховується вартість паперів 40 найбільш ліквідних та великих компаній на біржі, впав на 4,99%, тоді як вчора він опустився на 6,65%.

Високотехнологічний індекс ChiNext, що відображає динаміку вартості акцій хай-тек компаній та інтернет-стартапів, за підсумками сьогоднішніх торгів впав на 5,7% (вчора було 7,49%).

"Економіка не показала ознак відновленняпісля серії скорочень процентних ставок, у той же час зберігаються побоювання з приводу можливого зниження вартості юаня. Номіновані в юанях активи залишаються під тиском. Ринок все ще слабкий", - пояснив Bloomberg головний аналітик Jinkuang Investment Management Чжан Хайдун.

Читайте такожКитай витратив на підтримку фондового ринку $236 мільярдів

Зазначається, що протягом літа індекс Shanghai Composite впав до червневого максимуму на 39%, у тому числі на 20% протягом останніх двох тижнів серпня. При цьому протягом трьох місяців китайський уряд витратив на підтримку фондового ринку 1,5 трильйона юанів (236 мільярдів доларів). Лише у серпені витрати склали майже 600 мільярдів юанів (більше 94 мільярдів доларів).