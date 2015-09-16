На Московській біржі знову колапс: припинена трансляція індексів

Московська біржа призупинила трансляцію індексів РТС, широкого ринку і металів, повідомили РІА Новинам в прес-службі біржі.

Трансляція зупинилася в 10.18 мск, на цей час індекс РТС впав на 3,32%, до 780,75 пункту.

Читайте такожОбсяг торгів на Московській біржі впав до мінімуму майже за 10 років"У зв'язку з помилкою в підготовці документів при щоквартальному перегляду індексів Московської біржі сьогодні з ранку значення індексу широкого ринку, індексу РТС і індексу металів і видобутку визначалися некоректно, тому трансляція зазначених індексів була припинена і відновиться найближчим часом", — повідомили в прес-службі біржі.

Востаннє торги на Московській біржі зупинялися 8 вересня.