S&P знизило рейтинг Японії

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Рoor's Ratings Services (S&P) знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній і місцевій валюті Японії на один щабель - до "A+" з "AA-", передає ПРАЙМ.

Короткостроковий кредитний рейтинг в іноземній і місцевій валюті Японії також знижений до "A-1" з "A-1+".

Прогноз за обома рейтингами стабільний.

Читайте такожСША і Японія домовилися про фінансове співробітництво на тлі обвалу світових бірж"Наші рейтинги Японії відображають сильну зовнішню позицію країни, відносно благополучну і диверсифіковану економіку, політичну стабільність і стійку фінансову систему в умовах дуже слабкої бюджетної позиції країни, яку посилює процес старіння населення і зберігається дефляція", - зазначили експерти агентства.

Зниження рейтингів пов'язане зі зниженням ймовірності відновлення економіки Японії до рівня, який забезпечить достатню підтримку кредитоспроможності країни для її відповідності попереднім рейтингам.

Стабільний прогноз по довгостроковому рейтингу Японії відображає очікування S&P того, що деяке економічне зростання і стабілізація цінових рівнів сповільнять темпи збільшення державного боргу протягом наступних двох років, і врешті-решт призведе до його стабілізації.