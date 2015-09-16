Мала приватизація в Україні: продадуть 910 об'єктів

Фонд державного майна України (ФДМУ) сформував список з 910 об'єктів нерухомості груп А, Д та Ж для проведення малої приватизації, повідомила прес-служба Фонду.

"Фонд сформував список з 910 об'єктів груп А, Д, Ж, які залишаються непроданими, але можуть бути приватизованими", - цитує прес-служба заступника голови ФДМУ Тетяну Буртняк.

У Фонді повідомили, що купівля об'єктів нерухомості державної власності має свої переваги перед вторинним ринком нерухомого майна.

"Фонд сьогодні надає повну відкриту інформацію про об'єкти, можливість ознайомитися з ними, а процедури приватизації досить гнучкі: їх оцінку фінансує Фонд, що позбавляє покупця від зайвих витрат, оплата за об'єкт передбачає відстрочку платежу на два місяці і здійснюється в два етапи рівними частинами", - цитує прес-служба заступника голови ФДМУ Наталію Лебідь.

Також вона додала, що продаж можлива навіть з одним учасником аукціону.

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Як повідомляв УНІАН, перші торги по об'єктах малої приватизації з використанням принципу голландського аукціону відбулися 31 серпня 2015 року.

Глава ФДМУ Ігор Білоус зазначив, що метою голландських аукціонів в Україні є продаж невеликих об'єктів державної власності, які держава не може ефективно використовувати, але змушена утримувати на балансі.