Американські фондові індекси ростуть на очікуванні підсумків засідання Федрезерву

Американські фондові індекси на торгах в середу, 16 вересня, ростуть на тлі очікування підсумків засідання Федеральної резервної системи США, передає Reuters.

Читайте такожМВФ закликав ФРС відкласти підвищення ключової ставки до 2016 рокуТак, індекс S&P 500 вже виріс на 0,21% - до 1982,13 пункту, індекс DJIA - на 0,17%, до 16629,69 пункту.

Між тим, індекс NASDAQ впав на 0,03%, до 4859,02 пункту, але тенденція до його зростання є.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочалося чергове дводенне засідання ФРС США, на якому буде прийнято рішення щодо підвищення відсоткової ставки. Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімальної позначки в грудні 2008 року.

Аналітики схиляються до думки, що ФРС підніме вже у вересні облікову ставку, не буде чекати для цього кінець року.