Спецкомісія з приватизації закликає Кабмін ініціювати процедуру банкрутства "Укртелекому"

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації закликає Кабінет міністрів ініціювати процедуру банкрутства одного з найбільших операторів телекомунікацій України «Укртелекому», яким володіє СКМ Ріната Ахметова, що дасть змогу ввести зовнішнє керівництво в компанію і повернути її в держвласність.

«За» дане рішення, зачитане головою Спецкомісії Борисом Філатовим, проголосували сім депутатів, при цьому два – утрималися.

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«Комісія вирішила запропонувати Кабінету міністрів України розглянути на засіданні питання впливу на діяльність ПАТ «Укртелеком», враховуючи значну заборгованість державним банкам. У разі необхідності, з метою мінімізації впливу з боку Російської Федерації на діяльність ПАТ «Укртелеком» як стратегічного оператора зв'язку, почати процедуру банкрутства компанії, яка дозволить ввести зовнішнє керівництво підприємством і надалі повернути контрольний пакет державі», - зазначив Філатов.

Крім того, Комісія запропонувала Кабінету Міністрів скасувати своє розпорядження від 12 жовтня 2010 року №1948-р, яким було узгоджено умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ «Укртелеком».

Комісія також закликає Державну фіскальну службу провести перевірку фінансової діяльності «Укртелекому» і «ЄСУ» (безпосередній власник пакета акцій «Укртелекому» - УНІАН) на предмет законності операцій, які призвели до погіршення економічного стану оператора.

Комісія доручила голові Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації «Укртелекому».

Під час засідання з доповіддю виступив перший заступник голови Комісії Ігор Лапін, який повідомив про порушення з боку колишніх керівників Фонду держмайна і Антимонопольного комітету.

«В результаті прийняття управлінських рішень до приватизації 92,8% державного пакета ПАТ «Укртелеком» посадовими особами Фонду державного майна та Антимонопольного комітету шляхом введення додаткових умов не допущені (до торгів - УНІАН) ТОВ «АЄФ», ЗАТ «МТС», ЗАТ «АйКомХолдінг», що є порушенням статті 2 закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції, що і створило передумови до неотримання державним бюджетом коштів від приватизації», - зазначив депутат.

Крім того, Лапін додав, що до цього часу власник «Укртелекому» не виконав взяті зобов'язання щодо передачі в держвласність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Депутат також повідомив, що з початку 2014 звільнено близько 15 тис. працівників «Укртелекому» і зараз оператор продає об'єкти нерухомості, реальна вартість яких становить близько 15 млрд грн.

У свою чергу голова комісії Філатов заявив, що ухваленням рішення по «Укртелекому» комісія донесе свою позицію до Генпрокуратури, до Фонду держмайна, до міністерств і відомств, які повинні будуть визначитися з долею найбільшого вітчизняного телекомунікаційного оператора.

«І це вже буде їхня політична відповідальність, відповідальність дійових осіб держави, Генпрокурора і всіх інших. Ми не можемо змусити слідчого опитати колишнього президента Кучму, не можемо змусити ФДМ розірвати договір з компанією, яка купила задешево і за державні гроші і досі не розрахувалася з держбанками. І більше того, викинула на вулицю 15 тисяч людей. Але наша совість буде чиста», - зазначив Філатов.

Як повідомляв УНІАН, Спецкомісію Верховної Ради з приватизації в грудні 2014 року очолив Борис Філатов.

Навесні 2015 року члени Спецкомісії прийняли рішення провести перевірку законності приватизації найбільших вітчизняних підприємств. Зокрема, підприємств гірничорудного комплексу, "Укртелекому", "Київенерго", всіх обласних енергетичних і газових компаній.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку більше 7 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету для більш 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).