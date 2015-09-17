Російська компанія після протестів у Єревані вирішила продати "Електромережі Вірменії"

Це питання було включено у порядок денний сьогоднішнього засідання вірменського Кабміну, повідомляє Росбалт.

За дорученням уряду міністри енергетики і природних ресурсів, юстиції, фінансів, економіки вивчать відповідність компанії Liormand Holdings Limited стандартам, проведуть переговори та розроблять проект договору, яким ця компанія повністю візьме на себе зобов'язання, передбачені укладеною у 2002 році між урядом Вірменії та компанією "Мідленд Ресурсис Холдинг Лімітед" угодою про продаж акцій "Електромереж Вірменії".

Як повідомляє прес-служба Кабміну, головам зазначених відомств також доручено вивчити договір про купівлю-продаж акцій електромереж, що укладається між "Інтер РАО" і Liormand Holdings Limited, і дати висновок.

"Електромережі Вірменії" 31 серпня оголосили відкритий конкурс на надання компанії аудиторських послуг. Організація, яка здобула перемогу, через чотири місяці після підписання договору завершить дослідження і через 30 днів після цього представить остаточний звіт. Результати аудиту будуть опубліковані і доступні громадськості. Заявки будуть подаватися до 30 вересня. У той же день відбудеться процедура публічного розкриття конвертів.

Нагадаємо, раніше учасники акції в декількох вірменських містах зажадали скасувати рішення Комісії з регулювання суспільних послуг про підвищення тарифу на електроенергію, згідно з яким з 1 серпня тариф подорожчав на 6,93 драма за кВт/год (приблизно на 16,7%). Причому, "Електромережі" у своїй заявці мали намір підняти тариф на 40,8%.

Крім того, активісти заявили, що підконтрольні закордонним компаніям монополісти на ринку комунальних послуг повинні бути націоналізовані і поставлені під контроль незалежного перевіряючого органу.

27 червня демонстранти в Єревані домоглися замороження тарифів на електроенергію та аудиту компанії "Електромережі Вірменії" — дочірнього підприємства "Інтер РАО ЄЕС". На час аудиту, який триватиме від трьох до шести місяців, підвищення тарифів буде субсидуватися з бюджету Вірменії.