Велика приватизація в Україні відкладається на початок 2016 року - Абромавичус

Велика приватизація в Україні почнеться не раніше 2016 року і очікувати її початку в 2015 році «вкрай оптимістично», повідомив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Що стосується плану приватизації. У бюджеті передбачено 17 млрд грн – виручка від приватизації. Виходячи з того, що затримуються законопроекти, прийняття яких необхідне для старту приватизації, фактично велика приватизація відкладається на наступний рік. Очікувати початку великої приватизації цього року вкрай оптимістично», – сказав Абромавичус, додавши, що велика приватизація розпочнеться з продажу Одеського припортового заводу.

При цьому міністр нагадав, що в парламенті перебуває низка законопроектів, необхідних для проведення прозорої приватизації. Зокрема, йдеться про законопроект щодо скасування обов'язкового продажу через біржі 5% або 10% акцій держпідприємств.

«Ми також розраховуємо на підтримку законопроектів про приватизацію «Укрспирту», державних стивідорних компаній і підприємств транспортної галузі», – сказав глава Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Фонду держмайна Ігор Білоус зазначав, що Фонд держмайна у 2015 році не виконає план з наповнення бюджету від приватизації державних підприємств, яка повинна була відбутися у вересні-грудні цього року. Білоус наголошував, що приватизацію ФДМУ переніс, оскільки необхідно внести зміни до законодавства і методики оцінки вартості держпідприємств.

Водночас, у 2015 році можна провести так звану малу приватизацію, а також приватизацію ТЕЦ. У вересні ФДМУ сформував список з 910 об'єктів нерухомості груп А, Д та Ж для проведення малої приватизації.