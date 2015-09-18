Акції компанії Жеваго впали на Лондонській біржі

Вартість акцій швейцарської гірничорудної компанії Ferrexpо, яка контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, на Лондонській фондовій біржі знизилася більш як на 15% на відкритті торгів і продовжили стрімке падіння після публікації повідомлення про втрату доступу компанії до вільних грошових коштів в обсязі 174 млн дол., що перебувають у банку свого мажоритарія Костянтина Жеваго "Фінанси та Кредит", який НБУ визнав неплатоспроможним.

Про це повідомляється на сайті біржі.

За перші півгодини торгів ціна акції впала до 0,46 фунтів стерлінгів порівняно з ціною закриття днем раніше на рівні 0,59 фунтів стерлінгів, що вже становило понад 23%. Тенденція до зниження ціни тривала.

Станом на 12:20 ціна однієї акції впала на 33% - до 0,39 фунтів стерлінгів. Таким чином, компанія втратила в капіталізації більш як 100 млн фунтів стерлінгів - поточна капіталізація становить 229,6 млн фунтів стерлінгів, при цьому на закритті торгів 17 вересня капіталізація становила 347,3 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомляв УНІАН, компанія Ferrexpо станом на 16 вересня зберігала 174 млн дол. у банку "Фінанси та Кредит", який Національний банк України 17 вересня визнав неплатоспроможним після тривалої роботи з його фінансового оздоровлення, в результаті якої акціонер не виконав своїх зобов'язань.

Ferrexpo мала вільні грошові кошти у розмірі близько 280 млн дол., у тому числі в банку "Фінанси та Кредит". У компанії зазначають, що рішення НБУ наразі не торкнулося фінансових операцій Ferrexpo.

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Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості. Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo в 2014 році скоротила чистий прибуток на третину – до 183,8 млн дол. проти 263,8 млн дол. роком раніше.

Банк «Фінанси та кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить у групу найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.