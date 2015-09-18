АМКУ почав перевірку енергохолдингу Ахметова на монополізм

Антимонопольний комітет України почав розслідування зловживань монопольним становищем на енергетичному ринку групою компаній ДТЕК, що належать Рінату Ахметову.

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на брифінгу в Києві.

«Сьогодні було розпочато розслідування зловживань монопольним становищем (групи компаній ДТЕК – УНІАН)», – сказав він.

За словами Тереньева, розслідування розпочато після отримання відповідної скарги від Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

«Ми розглянули скаргу НКРЕ. Наданої інформації виявилося достатньо для того, щоб державний уповноважений відкрив справу», - наголосив Терентьєв.

Також глава АМКУ зазначив, що перші результати розслідування будуть опубліковані через два місяці.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України в результаті розгляду скарги групи компаній ДТЕК направив Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, рекомендації щодо підвищення прозорості формування тарифів.

На початку серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин звинуватив найбільший в Україні приватний энергохолдинт ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова в небажанні поставляти на склади теплоелектростанцій компанії вугілля, який в обсязі 600 тис. тонн лежить на складах підприємства «ДТЕК Павлоградвугілля».

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

До вугільного блоку ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.