Обсяг виведених коштів з фондів, що інвестують в Росію, перевищив $1 мільярд

Інвестори продовжують виводити кошти з фондів, що інвестують у російські акції, - тільки за останній тиждень (до 16 вересня) відтік склав $49,5 мільйона, передає Reuters.

Про це свідчить статистика EPFR Global, на яку посилаються Газпромбанк, Sberbank CIB, Ренесанс Капітал і Bank of America Merrill Lynch (BofA ML).

Читайте такожУ Росії вперше протестували економіку на нафту по $40: сценарій апокаліпсису Серед фондів, що інвестують у російські акції, орієнтовані виключно на РФ фонди скоротили активи на $33,1 мільйона, а фонди глобальних ринків (GEM) вивели $11,7 мільйона, відзначають аналітики Sberbank CIB.

Обсяг виведених коштів із фондів, що інвестують у російські акції, зріс з початку року до $1,16 мільярда.

У цілому фонди, які працюють на ринках, що розвиваються, втратили за тиждень $2,2 мільярда - це половина від обсягу відтоку попереднього тижня.