Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Франції

Прогноз по рейтингу "стабільний", передає повідомлення агентства ТАСС.

Таке рішення було прийнято у зв'язку із слабким прогнозом зростання економіки країни в середньостроковій перспективі.

"Малоймовірно, що ми будемо спостерігати суттєве зниження високого боргового навантаження уряду до кінця цього десятиліття", - наголошується в повідомленні Moody's.

Читайте такожСвітова економіка ще п'ять років не зможе вийти на докризовий рівень – Moody's

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило прогноз по кредитному рейтингу Євросоюзу зі стабільного до негативного. Таке рішення було мотивовано кризою в Греції, а також побоюваннями, що на референдумі в Англії населення проголосує за вихід з ЄС.