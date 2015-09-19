Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Франції
Міжнародне агентство Moody's знизило у п'ятницю суверенний кредитний рейтинг Франції до рівня "Аа2" c "Аа1".
Прогноз по рейтингу "стабільний", передає повідомлення агентства ТАСС.
Таке рішення було прийнято у зв'язку із слабким прогнозом зростання економіки країни в середньостроковій перспективі.
"Малоймовірно, що ми будемо спостерігати суттєве зниження високого боргового навантаження уряду до кінця цього десятиліття", - наголошується в повідомленні Moody's.
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Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило прогноз по кредитному рейтингу Євросоюзу зі стабільного до негативного. Таке рішення було мотивовано кризою в Греції, а також побоюваннями, що на референдумі в Англії населення проголосує за вихід з ЄС.