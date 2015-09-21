На Московській біржі - черговий колапс: зупинені торги на терміновому ринку

Московська біржа в понеділок, 21 вересня, в черговий раз призупинила торги на терміновому ринку, повідомляється на сайті торговельного майданчика.

«10.25 мск торги на терміновому ринку будуть припинені для технічного перезавантаження ядра ТС. Про час відновлення торгів буде повідомлено додатково», — йдеться в повідомленні.

Читайте такожФондовий ринок РФ зупинився на годину через "нештатну ситуацію" на Московській біржіМіж тим, на Московській біржі був зафіксований збій, в результаті якого у брокерів виникали проблеми зі зняттям заявок на терміновому ринку.

Востаннє на Московській біржі фіксовано збій 16 вересня. Тоді причиною інциденту назвали "помилку в підготовці документів при щоквартальному перегляді індексів Московської біржі".