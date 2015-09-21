Fitch знизило рейтинг Києва у зв'язку з реструктуризацією облігацій міста

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті міста Києва до «C» до «CC» і довгостроковий рейтинг у національній валюті до «CCC (ukr)» з BB (ukr)».

Як повідомляється на сайті Fitch, зниження рейтингу відображає думку агентства про те, що технічний дефолт міста в даний час майже неминучий, враховуючи недавні заяви про наміри продовжити терміни погашення облігацій серій F, G і H на 5,165 млрд грн на 360 днів.

Читайте такожЗакони про реструктуризацію прийняли. Що далі Fitch відзначає, що може переглянути рейтинг Києва по завершенні реструктуризації його боргів, однак попереджає, що рейтинги будуть залишатися на низькому рівні через низький суверенний рейтинг України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «С» з «СС» на тлі оголошення про досягнення домовленості щодо реструктуризації частини державного боргу.

Україна і комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона на рівні 7,75% річних.