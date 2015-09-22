Moody's прогнозує зниження виручки більшості компаній Китаю

Фінансові результати першого півріччя 2015 фінансового року ряду китайських компаній свідчать, що зростання доходів залишатиметься під тиском до 2016 року. Таким є прогноз міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає ПРАЙМ.

"Виручка буде знижуватися у більшості мереж універмагів, а також виробників продуктів харчування і напоїв у 2015 році і стабілізується в 2016 році", - вважає віце-президент і старший аналітик Moody's Ліна Чой. За її словами, нафтові компанії також зафіксують слабкі фінансові результати, зокрема, через низькі ціни на нафту.

Читайте такожКитай планує реструктуризувати "роздуті" держкомпаніїВиробники сталі і цементу побачать у 2015 році падіння доходів на 15-20% на тлі слабкого попиту і зниження цін на їх продукцію. Проте будівельні компанії повинні побачити подальше зростання доходів.

Що стосується китайських автомобільних компаній, то вони повинні зіткнутися зі зростанням виручки на тлі помірного збільшення продажів вітчизняних автомобілів, відзначає експерт.

Нові ознаки уповільнення Китаю раніше викликали побоювання інвесторів щодо стану другої за розміром економіки світу і викликали падіння котирувань фондових бірж, причому не тільки в самій КНР. Реакція китайської влади, зокрема, дозвіл інвестувати кошти пенсійного фонду в акції, не змогла підтримати місцевий фондовий ринок.