Біржові індекси Європи впали через скандал із Volkswagen

Основні фондові індекси Європи закрилися у вівторок різкою негативною динамікою індексів на повідомленнях про розгортання скандалу навколо концерну Volkswagen, свідчать дані торгів, пише РИА Новости.

За підсумками торгів британський індекс FTSE 100 впав на 2,83% — до 5935,84 пункту, німецький DAX 30 — на 3,8%, до 9570,66 пункту, французький CAC 40 — на 3,4%, до 4428,51 пункту.

Раніше проти Volkswagen в США було розпочато розслідування через програмне забезпечення, яке занижує реальні показники викидів CO2. В результаті американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках.

Компанії також може загрожувати штраф у розмірі до 18 мільярдів доларів. Сам Volkswagen повідомив, що несправним програмним забезпеченням можуть бути забезпечені близько 11 мільйонів автомобілів концерну.