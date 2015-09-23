Скандал з Volkswagen і ціни на сировину потягнули вниз фондові ринки США

Фондові ринки США знизилися у вівторок за рахунок падіння цін на сировину та акцій постачальників Volkswagen, пише Рейтер.

Індекс Dow Jones знизився на 1,09%, S&P 500 - на 1,23%, а Nasdaq Composite - на 1,50%. Індекс волатильності, відомий як "індикатор страху на Уолл-стріт", піднявся на 11,4% до 22,44 пункту за середнього довгострокового значення 20 пунктів.

Індекс S&P для сировинних компаній втратив 1,8%, зокрема, акції Newmont Mining подешевшали на 6,3%, через падіння цін на сировину, включаючи нафту, мідь і вугілля.

Скандал з Volkswagen, яка визнала, що навмисно занижувала дані про викиди дизельних двигунів у США, викликав падіння акцій її постачальників і інших автовиробників. Котирування BorgWarner впали на 7,6%, Delphi Automotive - на 3,6%, а Ford - на 2,8%.

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Акції біотехнологічних компаній продовжили падіння другий день поспіль, оскільки Хілларі Клінтон, яка бореться за право стати кандидатом у президенти від Демократичної партії США, пообіцяла боротися із завищенням цін на рецептурні ліки. Індекс Nasdaq для біотехнологічних фірм втратив 1,7%.