Компанія "Фаворит" хоче купити контрольний пакет акцій ПФТС у Московської біржі
Фондова компанія «Фаворит» має намір придбати контрольний пакет акцій фондової біржі ПФТС у Московської біржі, яка володіє 50,02% її акцій.
Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Зокрема, «Фаворит» повідомив, що планує придбати 16 010 акцій біржі ПФТС номінальною вартістю 1000 грн кожна.
При цьому прес-служба ПФТС повідомила, що біржа чекає рішення свого мажоритарного акціонера – Московської біржі.
«Ми чекаємо рішення в Московській біржі», - повідомила прес-служба.
Як повідомляв УНІАН, у липні фондова біржа ПФТС за результатами позачергових зборів акціонерів не змогла прийняти рішення про викуп своїх акцій у російської компанії «Московська біржа ММВБ-РТС».
На зборах акціонери піднімали питання про зниження впливу російського інвестора на ПФТС, оскільки згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може анулювати ліцензії біржі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у випадку істотного впливу на ПФТС резидента країни, яка в Україні визнана агресором.
При цьому ПФТС проводить переговори з НКЦПФР щодо ліцензування діяльності на фондовому ринку.
У свою чергу, Московська біржа повідомила, що вона продовжує переговори з керівництвом ПФТС для пошуку варіантів вирішення даної проблеми.