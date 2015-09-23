Компанія "Фаворит" хоче купити контрольний пакет акцій ПФТС у Московської біржі

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зокрема, «Фаворит» повідомив, що планує придбати 16 010 акцій біржі ПФТС номінальною вартістю 1000 грн кожна.

При цьому прес-служба ПФТС повідомила, що біржа чекає рішення свого мажоритарного акціонера – Московської біржі.

«Ми чекаємо рішення в Московській біржі», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у липні фондова біржа ПФТС за результатами позачергових зборів акціонерів не змогла прийняти рішення про викуп своїх акцій у російської компанії «Московська біржа ММВБ-РТС».

На зборах акціонери піднімали питання про зниження впливу російського інвестора на ПФТС, оскільки згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може анулювати ліцензії біржі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у випадку істотного впливу на ПФТС резидента країни, яка в Україні визнана агресором.

При цьому ПФТС проводить переговори з НКЦПФР щодо ліцензування діяльності на фондовому ринку.

У свою чергу, Московська біржа повідомила, що вона продовжує переговори з керівництвом ПФТС для пошуку варіантів вирішення даної проблеми.