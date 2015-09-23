Фонд держмайна назвав підприємства, які потраплять під приватизацію цього року

Фонд державного майна України як ключовий орган, який здійснює приватизацію, планує в жовтні-листопаді виставити на продаж 25-відсоткові пакети акцій низки енергетичних підприємств, а саме: «Сумиобленерго», «Одесаобленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго», «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «Київенерго», 5-відсоткові пакети акцій «Одеська ТЕЦ», «Херсонська ТЕЦ», «Запоріжжяобленерго», а також 10-відсотковий пакет акцій держхолдингу «Центренерго».

Про це йдеться в наказі №1345, опублікованому в газеті «Відомості приватизації».

Крім того, на листопад заплановано продаж 5-відсоткових пакетів акцій Одеського припортового заводу та підприємства «Сумихімпром».

На грудень, згідно з наказом ФДМУ, заплановано продаж 25% акцій компанії «ДТЕК Донецькобленерго», 46% акцій «Черкасиобленерго», а також 16,5% акцій «Шахти ім. Засядька».

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова ФДМУ Ігор Білоус не раз наполягав на скасуванні норми про обов'язковий продаж 5% акцій держпідприємств і продажу повного пакета акцій, без його дроблення. Крім того, керівник ФДМУ зазначав, що найбільш реальним строком продажу «Центренерго» і Одеського припортового заводу є початок 2016 року.