Дві інвесткомпанії хочуть викупити акції Української біржі у Московської

Дві українські інвестиційні компанії "Драгон Капітал" та "Універ Капітал" планують викупити у Московської біржі 43,08% акцій Української біржі, повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Потенційні покупці Української біржі, а саме "Драгон Капітал" та "Універ Капітал", надіслали до Комісії інформацію про плани викупу частки "Московкою біржі ММВБ-РТС", - зазначила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, українські інвестиційні компанії "Фаворит" та "Інвестиційний Капітал Україна" планують придбати контрольний пакет акцій фондової біржі ПФТС у розмірі 50,02% акцій на Московській біржі.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку згідно з законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" може анулювати ліцензії бірж на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у випадку істотного впливу на них резидента Росії, яка в Україні визнана агресором.

Довідка УНІАН. У травні 2008 року найбільші учасники українського ринку цінних паперів підписали договір з фондовою біржею РТС про створення в Києві нової біржі у формі відкритого акціонерного товариства – ВАТ "Українська біржа". 26 березня 2009 року на Українській біржі почалися торги цінними паперами. У травні 2010 року був запущений терміновий ринок – торгівлі ф'ючерсами, в 2011 році були запущені опціони.

На сьогоднішній день створена в ході об'єднання ММВБ і РТС Московська біржа володіє 43% в Української біржі.