Нацкомісія з цінних паперів хоче створити єдиний центр ліквідності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в рамках реформи ринку цінних паперів планує створити єдиний центр ліквідності, повідомила прес-служба НКЦПФР з посиланням на голову Комісії Тимура Хромаєва.

"Ми знаходимося тільки на початку шляху реформування ринку і створення єдиного центру ліквідності. Саме цим шляхом рухається європейський ринок", - цитує прес-служба Хромаєва.

Також голова Комісії повідомив, що однією з цілей НКЦПФР є створення ефективної облікової та розрахункової інфраструктури для того, щоб у майбутньому український фондовий ринок став повноцінним елементом східноєвропейського ринку капіталу.

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Як повідомляв УНІАН, представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України та Міністерство фінансів підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку меморандум про розвиток ринку капіталу в країні.

Раніше глава представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер заявляв, що банк готовий підтримувати фінансовий сектор України.