Мінекономрозвитку хоче об'єднати у холдинг 12 стратегічних держпідприємств

Про це йдеться в постанові "Деякі питання створення ПАТ "Державна керуюча холдингова компанія "Укрхолдинг", пише «Економічна правда».

"Статутний капітал холдингу формується шляхом передачі до його складу 100% НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Укргідроенерго", НАК "Надра України", "Будівельна компанія "Укрбуд", ПРАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", "Український банк реконструкції та розвитку", "Державний ощадний банк України", "Родовід банк", "Державний експортно-імпортний банк України", - йдеться в постанові.

У перелік також увійшли 75% ПАТ "Турбоатом", 50% ВАТ "Хартрон" і 93% ВАТ Акціонерний банк "Укргазбанк".

Згідно з пояснювальною запискою, створення холдингової компанії призведе до поліпшення управління найбільшими суб'єктами господарювання державного сектору економіки та підвищенню ефективності їх діяльності в результаті застосування в компанії високих стандартів корпоративного управління.

"Створення компанії дозволить залучити найбільш кваліфікованих фахівців до управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки та сконцентрувати їх експертизу та аналітичні можливості в межах однієї управлінської структури, що підвищить можливості держави щодо аналізу інформації і прийняття управлінських рішень щодо суб'єктів господарювання", - йдеться в документі.