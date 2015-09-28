Кредитори можуть у жовтні отримати страховку від дефолту за євробондами України

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті асоціації.

Згідно з повідомленням, асоціація готова провести аукціон тільки в тому разі, якщо Україна виконуватиме анонсовані домовленості про реструктуризацію зовнішнього боргу і не робитиме планових виплат з обслуговування облігацій до 3 жовтня.

Крім того, асоціація закликала кредиторів, що володіють борговими зобов'язаннями України та потенційно претендують на відшкодування, надати всю необхідну інформацію до 29 вересня.

Також у повідомленні наголошується, що організація вже розпочала попередню підготовку до проведення аукціону.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Міжнародної асоціації свопів і деривативів на засіданні 23 вересня визнав боргову операцію України кредитною подією - мораторієм і розпочав обговорення умов виплат кредиторам, застрахованим від дефолту України.

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Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочку платежів за тілом кредиту у сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

17 вересня Верховна Рада конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу у разі зростання ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року.

Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня. У рамках цих законів Мінфін цього тижня розпочне обмін реструктурованих облігацій на нові і призупинить обслуговування старих облігацій.